Водій не задекларував нікотинові паучі на з млн грн і тонну кави

У пункті пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею львівські митники затримали 50-річного водія мікроавтобуса, який намагався перевезти нікотинові паучі на 3 млн грн і понад тонну кави без декларування.

Як повідомили в п’ятницю, 14 лютого, у Львівській митниці, 50-річний водій Mercedes-Benz, мешканець Львівщини, обрав для проходження митних формальностей «зелений коридор» і не задекларував жодних товарів, обмежених до переміщення чи тих, що підлягають оподаткуванню.

Але під час митного огляду працівники Львівської митниці виявили вантаж – 816 кг гранульованої кави, упакованої у 34 поліетиленові пакети по 24 кг кожен. Також було виявлено 408 кг порошкоподібної кави, упакованої в 17 картонних коробок по 24 кг кожна.

Водій намагався перевезти товар на понад 3 млн грн без жодного декларування

Крім того, під упаковками кави був захований підакцизний товар – 48 коробок із 11 520 банками нікотинових паучів. До прихованого товару митники дісталися лише після повного вивантаження вмісту автомобіля.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил (ч. 1 ст. 483 МКУ). Орієнтовна вартість вилучених товарів становить понад 3 млн грн. Водію також загрожує кримінальна відповідальність за контрабанду підакцизних товарів (ст. 201-4 ККУ).