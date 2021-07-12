У сквері буде зона відпочинку і активних розваг

На вул. Зеленій біля колишнього клубу Picasso реконструюють сквер, у ньому облаштують громадський простір із скейт-зоною.

Ця територія стане доступною для маломобільних відвідувачів, мам з візочками, оскільки зараз вхід у скверик має сходи і не всім зручно туди дістатися. Для мешканців району облагородять і озеленять алеї, встановлять сучасні вуличні меблі, освітлення. Ця територія стане місцем активного дозвілля молоді.

Як пояснили у департаменті містобудування, встановлена ще у радянські часи стела загромаджує простір та не має жодної корисної функції. Для її осучаснення оголосять архітектурний конкурс.

теперішній вигляд стели і пропонований варіант

«Місце розташування та рельєф дозволяють використовувати простір раціональніше та поєднати тут різні види відпочинку, перетворити сквер на місце активного дозвілля – облаштувати скейт-зону. Тим паче, що поруч заплановане відкриття молодіжного центру, тож створення скейт-парку буде дуже доречним», – повідомили у міській раді.

Точних дат початку робіт ще не визначено, управління архітектури ще напрацьовує концепцію облаштування скейт-парку. За розмірами він буде більшим за той, що є на вул. Хмельницького.

Загалом місто має намір розвивати мережу скейт-парків, в ідеалі – створити у кожному районі Львова.

«Це мають бути і криті зони, і роледроми, і скейт-парки у складі центрів для молоді та інших громадських і соціальних споруд, і локації, призначені для скейтбордингу, роликів, катання на гірських велосипедах тощо. Наразі управління архітектури визначиться з трьома першими пріоритетними локаціями під скейт-парки у Сихівському, Франківському, Залізничному районах. Там таких майданчиків узагалі немає», – зазначили у департаменті містобудування.

Скейт-майданчики вже облаштовані на вул. Хмельницького, Винниченка, пл. Кропивницького, у Парку культури, на Івановій горі у парку «Знесіння».