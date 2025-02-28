Ця проблема дається взнаки з настанням сильних морозів

Зима створює особливий настрій завдяки снігу та атмосфері затишку, проте для чотирилапих друзів ця пора року може бути випробуванням. Холод, сіль та вологість призводять до розтріскування подушечок лап, спричиняючи дискомфорт. Best Pet розповідає, як запобігти цій проблемі та допомогти вихованцю.

Чому у собак тріскаються лапи взимку?

Холодна погода та сухе повітря: холодне сухе повітря взимку може позбавити подушечки лап вашого улюбленця необхідної вологи, що спричиняє сухість і розтріскування. Ця проблема дається взнаки з настанням сильних морозів. Сіль і хімікати: солі та хімічні реагенти, що використовуються на дорогах і тротуарах, можуть подразнювати та пересушувати шкіру на лапах вашого улюбленця, спричиняючи дискомфорт і розтріскування. Надмірний вплив вологи: сніг і лід можуть спричинити намокання лап вашого улюбленця, а коли вони висохнуть, це може призвести до подальшої сухості та розтріскування. Нестача вологи в приміщенні: системи опалення в приміщенні можуть створювати сухе середовище, що посилює проблему сухості та потрісканих лап.

Як розпізнати ознаки розтріскування шкіри лап у собак

За допомогою деяких ознак, які свідчитимуть про подразнення або біль, ви зможете розпізнати проблему:

Надто часте облизування або жування: надмірне облизування або жування лап може свідчити про подразнення або біль. Собаки часто вилизують лапи, щоб заспокоїти подразнення, що може погіршити проблему, якщо призведе до подальшого подразнення або появи інфекції. Суха шкіра лап: суха шкіра, що лущиться на подушечках лап, є ранньою ознакою того, що лапки вашого собаки потребують допомоги. Якщо її не лікувати, сухість може призвести до появи тріщин. Видимі тріщини: зверніть увагу на видимі тріщини або розколи на подушечках лап. Вони можуть варіюватися за ступенем тяжкості від незначних поверхневих тріщин до глибоких, болючих розколів, які можуть кровоточити. Почервоніння та набряк: подразнення може спричинити почервоніння та набряк в області лап. Якщо ви помітили ці ознаки, необхідно провести подальше обстеження й, можливо, проконсультуватися з ветеринаром, щоб визначити причину та призначити відповідне лікування. Кульгавість або небажання ходити: ваш улюбленець може не бажати ходити через дискомфорт. Це ознака того, що тварина може відчувати біль у лапах і необхідно вжити негайних заходів для полегшення болю.

Як запобігти розтріскуванню лап у собак?