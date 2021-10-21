Нирка свині почала працювати майже одразу після з'єднання зі судинами людини

У медичному центрі Лангон у Нью-Йорку хірурги уперше провели трансплантацію нирки свині людині. Орган, кажуть лікарі, почав нормально функціонувати практично одразу.

Як повідомляє Reuters, нирку лікарі взяли не у простої свині, а в генетично зміненої. Торік уряд США дозволив використовувати таких свиней для медичних потреб. Гени тварини змінені так, щоб її органи не відторгались миттєво людиною.

У пацієнтки, якій пересадили нирку свині, діагностували смерть мозку. Її родина погодилась на експериментальну операцію перед відключенням жінки від апаратів життєзабезпечення. За життя у пацієнтки було порушення функції нирок.

Як розповів трансплантолог Роберт Монтгомері, організм жінки не відторгнув нирку, орган став виробляти таку ж кількість сечі, як і пересаджені людські нирки, а аналізи, що раніше свідчили про проблеми пацієнтки з нирками, повернулись до норми. Упродовж трьох днів медики спостерігали за роботою нирки свині, приєднаної до кровоносних судин людини. Цікаво, що нирку не зашивали – увесь час експерименту вона була назовні.

Лікарі називають свій експеримент успішним, та, хоча органи генетично змінених свиней у перспективі можуть впоратись із проблемою нестачі людських органів, шлях до цього довгий. Потрібно вивчити довговічність таких органів, як вони приживаються в організмі людини, отримати схвалення від різних структур тощо. Імовірно, в майбутньому такі нирки будуть пересаджувати людям, які перебувають в критичному стані і не мають часу чекати на нирку від людини.

Нагадаємо, нещодавно в Україні уперше провели трансплантацію серця дитині. Це сталось у Львові.