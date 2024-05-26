Компанія створена для мінімізації стресу у собак під час польотів

У США відбувся перший рейс авіакомпанії для собак BARK Air. На літак з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса продали всі 10 квитків. Про це повідомляє Громадське.

Як виникла авіакомпанія для собак

Гендиректор зоокомпанії Bark Метт Мікер провів експеримент. Щоб зрозуміти, як собаки почуваються під час польотів традиційними авіакомпаніями, він 4 години летів у клітці в багажному відсіку з Флориди до Нью-Йорка.

Після цього компанія Bark вирішила заснувати власну авіакомпанію, що з’явилася у квітні 2024 року. Її мета – мінімізувати страждання домашніх тварин під час перельоту. Свої послуги у Bark Air називають «собачим еквівалентом першого класу».

Салон літака підготували спеціально для собак. Компанія використала спеціальні феромони, музику та кольори, щоб чотирилапі пасажири та їхні господарі почувалися комфортно.

Які правила на борту Bark Air

За правилами, собаки мають бути на повідці лише під час рулювання, зльоту й посадки. Протягом іншого часу вони можуть вільно пересуватися салоном, сидіти й лежати на сидіннях або на підлозі. Крім того, тваринам пропонують їжу та воду, а також собачі спа-процедури.

Пасажирів-людей також просять дотримуватися правил, щоб не налякати тварин. Зокрема, їм рекомендують не плескати в долоні після посадки літака.

Скільки коштують собачі квитки на літак

Ціна на квитки авіакомпанії Bark Air досить висока – 6 тис. доларів на внутрішні і 8 тис. доларів на міжнародні рейси. Та все одно квитки швидко розкуповують

Попри досить велику вартість — 6 тисяч доларів за внутрішній та 8 тисяч доларів за міжнародний — квитки на наявні рейси BARK Air швидко розкуповують.

Незабаром компанія планує додати нові напрямки для польотів.