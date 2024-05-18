Неможливо не любити свого чотирилапого компаньйона. Та як йому сказати про вою любов, щоб він у ній не сумнівався?

Дії говорять більше за слова. Особливо, коли ідеться про любов. Собаки здатні зрозуміти вашу любов до них через те, як ви про них піклуєтесь. Вони не розуміють любов так, як люди, але щира прив’язаність між собакою і людиною є.

Часом на побудову цієї прив’язаності потрібен час, особливо, коли ідеться про врятованого собаку. PetMD ділиться сімома способами, що допоможуть вам якнайшвидше знайти шлях до серця свого пухнастика. Якщо у вас також є кіт-компаньйон, читайте на ZAXID.NET 7 способів сказати «Я тебе люблю» по-котячому.

Як сказати собаці «я тебе люблю»?

Якщо ви хочете, щоб ваш песик відчув себе любленим, спробуйте один зі способів з цього переліку:

Спілкування;

Ласощі;

Їжа;

Повага;

Чухання і шкрябання;

Ігри;

Фізичні вправи.

Тепер розберемося детальніше, як ці речі впливають на собак.

Спілкування

Собаки реагують на тон голосу. Тому їм буде приємно почути від вас слова «Я тебе люблю», сказані щирим тоном на співочий манер. Похваліть свого собаку – одне із досліджень показало, що це подобається багатьом пухнастикам навіть більше за їжу. Це викликає у них позитивні емоції.

Під час спілкування із вашим собакою важливий також зоровий контакт. Але не перестарайтеся, тому що в собачому світі довге витріщання є загрозливою ознакою.

Ласощі

Згадуване вище дослідження показало також, що в кожного собаки, як і в людини, є своя мова любові. Один із песиків, що брав участь в експерименті, у 100% випадків обирав ласощі, а не похвалу чи інші добрі слова від опікуна.

Експерти говорять, що ласощі високої якості обов’язково мають бути під рукою в кожного собачого опікуна. Найперше, вони допомагають у тренуваннях собаки – що може бути краще за смачну винагороду за докладені зусилля.

Їжа

Ваш собака хоче бути впевненим, що може покластися на вас. Найкращий спосіб виправдати його сподівання – годувати за графіком якісною поживною їжею. Собаки обожнюють, коли все йде за планом – їжа, прогулянки, сон.

Важливою частиною прояву любові до вашого песика через їжу є не перегодовувати його, адже це негативно позначиться на здоров’ї собаки.

Повага

Це один із головних компонентів міцного приязного зв’язку між вами і вашою твариною. Де є повага, там є почуття безпеки і довіра. Отже, бачити і поважати особисті кордони вашого собаки – важливо.

Показати повагу собаці можна так:

Звертати увагу і вміти розуміти мову тіла собаки;

Не застосовувати до собаки силу чи примус, особливо – не забирати ресурси;

Знати і не чіпати зони, де собакам неприємно, щоб їх там чіпали;

Уникати криків, покарання та іншої взаємодії, що викликає страх у тварини;

Обіймати, чухати і гладити собаку з турботою;

Навчити дітей правильному поводженню з собакою;

Попросити гостей ставитись до вашого собаки так само з повагою.

Чухання, шкрябання, погладжування

Це найшвидший шлях до серця собаки, мовою любові для якого є фізична взаємодія. Для них пошкрябати вушко, ніжно погладити чи почухати живіт рівноцінне словам «Я тебе люблю». Хоча, звісно, не всі собаки люблять, коли їх торкаються – як і люди.

Собака сам за допомогою рухів тіла покаже вам, чи подобається йому, коли його чухають. Будьте уважні і, якщо помітили схвалення, то додаткова доза окситоцину вам обом гарантована.

Ігри та іграшки

Це допомагає собаці лишатися фізично та ментально здоровим і спритним, бути сповненим енергії. Тому не оминайте нові іграшки для собаки, а також знайдіть гру, в яку можна грати разом і що найбільше подобається вашому песику. Такі ментальні активності допомагають зміцнити зв’язок між вами.

Фізичні вправи

Прогулянка, плавання, інші фізичні активності разом – це не лише новий досвід для вас і вашого собаки, але також і спосіб зміцнити зв’язки між вами та показати песику вашу любов і турботу. Обов’язково враховуйте стан здоров’я і будову тіла вашого собаки – чи підходять песику ті чи ті заняття.