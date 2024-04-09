Не всі собаки люблять, коли їх гладять по голові і чухають їм живіт

Перша зустріч із собакою має справити позитивне враження на обох – людину і тварину. Зазвичай, люди вважають, що можуть погладити будь-якого собаку, але це не так. По-перше, треба запитати дозволу в його опікуна, по-друге, зрозуміти, чи хоче собака, аби його гладили, по-третє, погладити собаку так, як йому подобається. Про останнє ідеться в блозі спільноти ветеринарів PetMD.

Як зрозуміти, що собака «за» чухання і гладження?

Це можна дізнатися з мови тіла собаки. Коли він готовий до гладження, то:

Має розслаблені, м’які губи;

Розслаблену мордочку;

Може підійти до людини, якщо звертатися до нього;

Собака встановлює зоровий контакт з людиною.

Більше про мову тіла собак можна прочитати в матеріалі ZAXID.NET «Давай поговоримо: як початківцям читати мову тіла собак».

Де краще гладити і чухати собаку?

Кожен собака має свої вподобання. Чи подобаються йому пестощі, можна зрозуміти з поведінки: якщо собака відходить, значить щось пішло не так, а якщо весело вихляє хвостом і торкається руки, то можна продовжувати.

Більшість собак люблять, коли їх гладять:

Під підборіддям;

Збоку шиї;

По плечах;

По грудині.

Не всі собаки полюбляють, коли їх гладять по голові. А якщо все ж таки їм це подобається, то це привілей лише для добре знайомих і вподобаних ними людей.

Уникайте гладити собачі лапи, вуха, губи і область шлунку. Робіть все повільно і стежте за реакцією песика.

А про пестощі котів читайте в матеріалі «Як правильно гладити кота і як його гладити не можна».