Песик подякує: як правильно гладити собаку і як його гладити не треба
Перша зустріч із собакою має справити позитивне враження на обох – людину і тварину. Зазвичай, люди вважають, що можуть погладити будь-якого собаку, але це не так. По-перше, треба запитати дозволу в його опікуна, по-друге, зрозуміти, чи хоче собака, аби його гладили, по-третє, погладити собаку так, як йому подобається. Про останнє ідеться в блозі спільноти ветеринарів PetMD.
Як зрозуміти, що собака «за» чухання і гладження?
Це можна дізнатися з мови тіла собаки. Коли він готовий до гладження, то:
- Має розслаблені, м’які губи;
- Розслаблену мордочку;
- Може підійти до людини, якщо звертатися до нього;
- Собака встановлює зоровий контакт з людиною.
Більше про мову тіла собак можна прочитати в матеріалі ZAXID.NET «Давай поговоримо: як початківцям читати мову тіла собак».
Де краще гладити і чухати собаку?
Кожен собака має свої вподобання. Чи подобаються йому пестощі, можна зрозуміти з поведінки: якщо собака відходить, значить щось пішло не так, а якщо весело вихляє хвостом і торкається руки, то можна продовжувати.
Більшість собак люблять, коли їх гладять:
- Під підборіддям;
- Збоку шиї;
- По плечах;
- По грудині.
Не всі собаки полюбляють, коли їх гладять по голові. А якщо все ж таки їм це подобається, то це привілей лише для добре знайомих і вподобаних ними людей.
Уникайте гладити собачі лапи, вуха, губи і область шлунку. Робіть все повільно і стежте за реакцією песика.
А про пестощі котів читайте в матеріалі «Як правильно гладити кота і як його гладити не можна».