У інсультному центрі вже завершили встановлення ангіографа, який дозволить виявляти патології судин

У Тернополі з липня запрацює інсультний центр. Він розміщуватиметься у психоневрологічній лікарні, що на вулиці Тролейбусній, 14. У відділенні зможуть виявляти та лікувати судинні патології.

Про відкриття інсультного центру повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. Зазначається, що він працюватиме на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Наразі там завершено монтаж ангіографа, який дозволятиме виявляти патологію судин.

«Ангіограф дозволяє обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, а також визначає місце звуження, закупорки або аневризми, наявність внутрішньої кровотечі, поширення пухлинного процесу та інші процеси та хвороби, які виявити іншим шляхом не вдається», – йдеться у повідомленні.

МОЗ прогнозує, що в інсультному центрі зможуть проводити понад 300 оперативних втручань на рік. Проводити планові операції розпочнуть вже з липня.