У Тернополі син відомого підприємця Віктора Федька застрелився з батьківської рушниці. Чоловіку було 43 роки і, за словами родичів, останні роки в нього були проблеми з психологічним здоров’ям. За повідомленням тернопільського видання «Тернополяни» загиблий раніше працював правоохоронцем, а в 2013 році його підозрювали в організації нападу на свого батька.

За інформацією поліції Тернопільщини повідомлення про постріли в приватному будинку в мікрорайоні Тернополя «Пронятин» надійшло від місцевого жителя 3 жовтня після обіду. Чоловік повідомив правоохоронцям, що ймовірно його син скоїв самогубство.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На момент нещастя в будинку була мама, а батько чоловіка з племінницею перебував на вулиці. В якийсь момент жінка почула звук, схожий на постріл, та покликала чоловіка. Останній, піднявся на другий поверх, вибив двері і побачив сина, а поруч – свою рушницю», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 4 жовтня.

З власних джерел ZAXID.NET дізнався, що загиблий – син відомого в Тернополі підприємця Віктора Федька. Бізнесмен є власником і засновником фірми ТОВ «Ліском-Шпон», яка виготовляє шпон з дерева різних видів для оздоблення меблів, дверей та інших дерев'яних виробів.

Тернопільське видання «Тернополяни» повідомляло, що 42-річний син Віктора Федька раніше працював в тернопільській міліції. У 2013 році на його батька невідомі скоїли розбійний напад. Підприємця катували праскою, топили у ванній і вимагали зізнатися, де він тримає велику суму грошей, повідомляло «За Збручем». Врешті через те, що чоловік більше не зміг терпіти фізичний біль, він розповів про схованку коштів. Тоді грабіжники викрали близько 150 тис. євро. Пізніше правоохоронці вийшли на слід злочинців. Як стверджує видання «Тернополяни», одним із організаторів розбою виявився рідний син підприємця. З правоохоронних органів його звільнили. З того часу чоловік не мав постійного місця роботи.

Під час розслідування загибелі сина Віктора Федька, родичі розповіли, що того дня 43-річний тернополянин скаржився на погане самопочуття, але викликати швидку не захотів. Також вони зазначили, що він мав проблеми зі здоров’ям та стояв на обліку в психоневрологічній лікарні.

Факт смерті поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 115 КК України (Вбивство з поміткою «самогубство»). Під час перевірки поліцейські також встановили, що рушниця належить батькові загиблого. Проте чоловік зберігав зброю з порушенням правил: на момент нещастя вона знаходилася в шафі, а не в сейфі.