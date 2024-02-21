Більшість дефіцитних ліків – іноземного виробництва

У Тернополі через дефіцит дитячих ліків жителі міста змушені шукати їх в сусідніх районних центрах та в сільських аптеках. Насамперед не має антибіотиків в сиропах та деяких ліків проти алергії. В Тернопільському обласному аптечному об’єднанні розповіли, що така ситуація з дитячими ліками на Тернопільщині спостерігається понад рік.

В аптеках Тернополя немає найпопулярніших антибіотиків у формі сиропу для дітей. Наразі ці ліки можна придбати лише в інших населених пунктах області, або за межами, повідомило «Суспільне. Тернопіль» в середу, 21 лютого.

Тернополяни в соцмережах обговорюють ситуацію з дефіцитом дитячих ліків в місті. «Я вже кілька разів привозив антибіотики з райцентрів, бо в обласному центрі їх немає. Знайома минулого тижня розповідала точно те ж саме про інший препарат. Як це можливо взагалі, щоб в обласному центрі, де є сотні аптек, не було ліків? Це вже не перший місяць таке», – написав тернополянин Андрій Боднарчук в Facebook.

Генеральна директорка Тернопільського обласного аптечного об’єднання Наталія Марків розповіла, що на Тернопільщині вже понад рік є дефіцит дитячих антибіотиків у формі сиропів.

«Дистриб’ютори не дають пропозицію щодо даних ліків, відповідно, присутній їх дефіцит в аптеках. Батьки не можуть знайти ці ліки. Якщо взяти місто Тернопіль, то тут іде більший товарообіг, тут скоріше купують», – додала Наталя Марків.

Директорка обласного аптечного об’єднання також додала, що більшість із цих лікарських засобів є імпортного виробництва, а наразі імпортери ці препарати не ввозять в Україну.