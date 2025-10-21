У Тернополі з 22 жовтня тимчасово призупинять опалювальний сезон для населення та інших споживачів. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради у вівторок, 21 жовтня. Таке рішення пов’язують з тим, що необхідно економити газ, а також з потеплінням.

«У зв'язку з успішним проведенням тестового запуску систем централізованого теплопостачання в режимі опалювального періоду, оптимізації оплати за послуги теплопостачання, а також враховуючи підвищення середньодобової температури повітря, з 22 жовтня буде тимчасово призупинено опалювальний період для населення та інших споживачів», – йдеться у повідомленні Тернопільської міськради.

Опалювальний сезон в Тернополі для побутових споживачів розпочали з неділі, 19 жовтня. Оскільки середньодобова температура сильно знизилася і чимало тернополян скаржилося на холод у квартирах. У міській раді зазначили, що два дні, 19 і 20 жовтня, коли подавали тепло – це був тестовий запуск систем централізованого теплопостачання. За цей час комунальники виявили всі проблеми в будинках під час запуску опалення та усунули їх.

Наразі через те, що температура повітря підніметься, а синоптики обіцяють потепління, опалення тимчасово призупинять з 22 жовтня. Окрім того, в міській раді наголосили, що подача тепла до тернопільських шкіл, дитячих садочків та медичних установ збережеться. Опалювати квартири ж розпочнуть лише після того, коли середньодобова температура знову опуститься нижче, як +8 градусів.