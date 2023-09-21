Гроші списуватимуть лише в тих тернополян, які оплачували банківськими картками

У Тернополі стався масштабний збій системи нарахування оплати за проїзд в громадському транспорті. Гроші за поїздки, які тернополяни здійснювали протягом 10 днів, можуть списатися сьогодні або в кілька наступних днів.

В Тернопільській міській раді 21 вересня повідомили про збій системи оплати, після того, як жителі міста почали систематично скаржитися на списання грошей з рахунків за проїзд в громадському транспорті. Чиновники пояснили, що списання коштів стосується лише тих тернополян, які розраховувалися банківськими картками. Кошти зараховуватимуться за поїздки, що були здійснені в період між 8 та 17 вересня, тобто можуть надходити сповіщення про списання коштів за останні десять днів.

Міська влада додає, що це не помилка банку або ж підприємства, через яке проходять платежі. Просто у період з 8 по 17 вересня оплата за проїзд з банківських карточок не відбувалася.

«Такий збій виник через проведення робіт в операційній системі банку, однак тернополяни можуть не хвилюватися. Обладнання, яке використовується у громадському транспорті, й система списання коштів з банківських карт сертифікована, тому це виключає повторне списання коштів», – пояснили в Тернопільській міській раді.

Жителям міста, які сумніваються щодо списання оплати, чиновники порадили звернутися у підприємство «Системний зв’язок», яке безпосередньо обслуговує валідатори та системи оплати за проїзд. Фірма розташована за адресою вул. Вячеслава Чорновола, 1. Там тернополянам нададуть виписку, за які поїздки і коли вони оплачували в громадському транспорті.