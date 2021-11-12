Тернополянку з ілесними ушкодженнями середньої важкості доправили до лікарні

Водій навчальної вантажівки ГАЗ наїхав на переході у Тернополі на 41-річну пішохідку. Внаслідок ДТП у жінки діагностували ушкодження ніг та закриту черепно-мозкову травму. За попередньою версією, учень просто не встиг вчасно загальмувати перед переходом.

ДТП на просп. Степана Бандери у Тернополі сталася близько 14:00 у четвер, 11 листопада, втім правоохоронці повідомили про неї лише 12 листопада. «Сімнадцятирічний учень-стажер керуючи навчальним автомобілем ГАЗ-52 здійснив наїзд на пішохідку 1980 року народження. Жінка переходила дорогу в межах пішохідного переходу. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

На місце аварії викликали швидку допомогу. Фельдшер обстежив потерпілу, надав їй першу медичну допомогу, після чого жінку доправили до Тернопільської міської комунальної лікарні №1 в реанімаційне відділення. У 41-річної потерпілої діагностували закриту черепно-мозкову травму та травми ніг.

У водія та в інструктора взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Факт про ДТП занесли до ЄРДР за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає штраф до 8,5 тис. грн або обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії з навчальним автомобілем. Триває слідство.