Двох постраждалих із понівеченого авто витягли очевидці аварії

У Тисмениці Renault Megane врізався у відбійник, від удару частину автомобіля знесло. Внаслідок ДТП є двоє постраждалих. Відомо, що травмованих із розбитого авто витягли очевидці аварії ще до прибуття рятувальників. Наразі правоохоронці встановлюють причини ДТП.

За інформацією прес-служби ДСНС Івано-Франківської області, виклик про автомобільну аварію у Тисмениці рятувальники отримали у п’ятницю, 13 травня, близько 07:00. На місці з’ясувалося, що автомобіль Renault Megane врізався у відбійник.

«Прибувши до місця виклику, працівники Служби порятунку від’єднали клеми акумуляторної батареї з метою запобігання загорянню та огородили місце події», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У прес-службі уточнюють, що внаслідок ДТП у Тисмениці постраждали двоє людей. Із понівеченого автомобіля їх витягли очевидці аварії ще до прибуття рятувальників. Потерпілих забрала швидка медична допомога.