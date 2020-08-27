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На відео видно чоловіка, який підходить до людей та просто так роздає їм гроші, говорячи, що «їх дає Ісус»

Кілька днів у центрі Львова біля пам’ятника Івану Федорову невідомий чоловік, який називав себе «Ісусом Христом» та «проповідником Бога», роздавав перехожим гроші.

Як розповіли ZAXID.NET продавці, що торгують на блошиному ринку біля пам’ятника Івану Федорову, російськомовний чоловік, якого звати Денис (прізвища він не називав), приходив сюди два дні, 23-24 серпня. Разом із жінкою, яку він називав своєю дружиною, він приніс колонку з мікрофоном та протягом кількох годин роздавав перехожим гроші. Він заявляв, що «сучасна церква забирає в людей гроші, а він посланник Бога і прийшов, щоб людям їх давати».

«Денис»​ роздає перехожим львів'янам гроші від імені Ісуса

«Денис» розповідав, що він є мільярдером, продав свій бізнес і приїхав з Німеччини, щоб допомагати українцям. Як розповідають очевидці, спершу він просто роздавав гроші, а потім записував потреби людей, їхні контакти і обіцяв допомогти у вирішенні проблем. Тому люди припускають, що він може бути шахраєм. Однак очевидці запевняють, що гроші, які він роздавав, були справжніми.

«Він дав мені 500 грн, ми собі потім з колєгою випили по 250 грам. Раз гроші взяли в магазині, то вони справжні», – каже продавець Ярослав.

На YouTube-каналі «Легион 111», створеному лише 20 липня і зареєстрованому у Росії, опубліковано кілька десятків відео, серед яких є і сцени роздачі грошей у Львові, на яких «Денис» розповідає, що є проповідником та хоче зробити Україну багатою країною. Також він заявляє, що «Європа хоче купити Україну, щоб зробити людей рабами», та що він любить Путіна, а українці та росіяни є одним народом.