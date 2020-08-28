СБУ спільно з поліцією депортували Дениса Барона, який раніше роздавав гроші перехожим у центрі Львова і закликав до зміни конституційного устрою України

Ввечері у четвер, 27 серпня, СБУ спільно з поліцією депортували з України громадянина Німеччини Дениса Барона, що роздавав гроші у центрі Львова, називаючи себе «Ісусом Христом» та «посланником Бога». Йому заборонили в'їзд до України на три роки. Раніше Денис Барон був помічений у провокаціях на території Німеччини, де він закликав до виходу Німеччини з ЄС і НАТО, а також до тіснішої співпраці з Росією.

«Спочатку він позиціонував себе, як пастор невизнаної релігійної організації, проводив на Львівщині заходи. Сприяв і вчиняв дії спрямовані на посилення серед певних груп населення настроїв, які призводили до почуття ворожнечі та релігійного розпалу», – розповіла ZAXID.NET речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська.

Денис Барон також закликав до повалення конституційного ладу і об’єднання України, Росії та Білорусі в одну державу, що суперечить державній безпеці. В результаті йому заборонили в'їзд до України на три роки і депортували у Польщу.

Уже після депортації Денис Барон записав кілька відео, на яких, зокрема, показав свій закордонний паспорт з позначкою, що термін його тимчасового перебування в Україні скоротили до 28 серпня.

Нагадаємо, що Денис Барон роздавав гроші у центрі Львова протягом 23-24 серпня, та заявляв, що сучасна церква забирає в людей гроші, а він посланник Бога і прийшов, щоб людям їх давати. Заявляв, що він є мільярдером, продав свій бізнес і приїхав з Німеччини, щоб допомагати українцям.

Денис Барон називає себе пастором та не вперше намагається зібрати людей довкола своєї віри. У Німеччині він активно організовував заходи для «патріотів» та закликав до революції, говорячи, що готовий померти як мученик за свій народ. Проте чим саме Денис Барон займався у Німеччині та чи справді він є бізнесменом з'ясувати не вдалось.

На зареєстрованому у Росії 20 липня YouTube-каналі «Легион 111» опубліковано кілька десятків відео, на яких Денис Барон заявляє, що «Європа хоче купити Україну, щоб зробити людей рабами», та що він любить Путіна, а українці та росіяни є одним народом.

На німецьких онлайн-форумах Дениса Барона також пов’язують з партією WWL, яка закликала до виходу Німеччини з ЄС та НАТО, а також до тісної співпраці з Росією. На сторінці Дениса Барона у Facebook також можна знайти фото​ з російським прапором.