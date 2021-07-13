У Львові вже провакциновано майже 111 тис. людей, з них дві дози вакцини вже отримали понад 37 тисяч львів'ян

У Львові збільшують кількість центрів вакцинації, в яких можна щепитися від коронавірсу. У найближчі вихідні, 17 – 18 липня, у Львові діятиме вже сім центрів вакцинації (у минулі вихідні їх було п’ять), повідомила прес-служба ЛМР.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, центри вакцинації діятимуть у ТРЦ «Форум Львів», «Вікторія Гарденс», «Spartak», Центрі Довженка, Сенсотеці, IQMED Clinic та на стадіоні «Арена Львів». Також щеплення робитимуть стаціонарні бригади медичних закладів.

Графік роботи центрів у вихідні такий::

– у «Форумі Львів» (вул. Під Дубом, 7) – з 10:00 до 15:.00;

– у «Вікторії Гарденс» (вул. Кульпарківська, 226а) – з 10:00 до 15:00;

– у Центрі Довженка (просп. Червоної Калини, 81) – з 10:00 до 15:00;

– у IQMED Clinic (вул. Липова Алея, 15) – з 10:00 до 15:00;

– на стадіоні «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199) – з 10:00 до 15:00;

– у «Spartak» (вул. Мазепи, 1Б) – з 10:00 до 15:00 год;

– у Сенсотеці (вул. У. Самчука, 22, Стрийський парк) – з 10:00 до 15:00.

До слова, станом на 12 липня у Львові вже провакциновано 110779 осіб, з них двома дозами – 37671 осіб. Лише за понеділок, 12 липня, у Львові вакцинували 2312 осіб, з них другу дозу вакцини отримали 1567 львів'ян.

За словами директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ореста Чемериса, зараз у всіх центрах вакцинації використовують для щеплення вакцину «CoronaVac», але цього тижня очікують чергову партію вакцини «Pfizer» для використання цільово саме у центрах вакцинації.