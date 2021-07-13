Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує не змішувати вакцини проти коронавірусу від різних виробників. Про це заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан, передає Reuters.

З її слів, поєднання Covid-вакцин різних виробників є «небезпечною тенденцією», оскільки наразі є мало даних про вплив на здоров’я такого змішування.

«Ситуація в країнах буде хаотичною, якщо громадяни почнуть вирішувати, хто і коли прийматиме другу та третю дозу вакцини», – заявила вона.

Нагадаємо, що на початку березня Канада дозволила комбінувати різні вакцини проти коронавірусу. Так, жителі цієї країни зможуть отримати друге щеплення вакцинами Pfizer або Moderna.

Такі вказівки комітету ґрунтуються на дослідженнях Великої Британії та Іспанії, які вказують на те, що комбінація вакцин AstraZeneca та Pfizer є безпечною та ефективною для запобігання коронавірусу.