Директор ЦРУ Вільям Бернс

Російські військові в Україні не здатні здійснити значні стратегічні прориви, а наступні місяці будуть вирішальними у війні. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, слова якого наводить кореспондентка News Nation Кейлі Маєр, пише «РБК-Україна».

«Російські військові здатні досягати поступових успіхів, але наша спільна оцінка полягає в тому, що вони навряд чи зможуть здійснити значні стратегічні прориви або підтримувати їх до кінця цього року», – йдеться у заяві.

Зазначається, що російський президент Владімір Путін вибирає більш довгостроковий шлях. На думку Бернса, Путін подвоїв ставки та переконаний, що він може змусити час працювати на нього.

Російський президент також вважає, що він може виснажити західних партнерів України.

«Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні. Саме тому США мають надати всю можливу допомогу», – закликав Бернс.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше припустив, що російська економіка втратить здатність забезпечувати ведення агресивної війни в Україні вже за три місяці.