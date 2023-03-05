Кирило Буданов вважає, що російська економіка вичерпує можливості для ведення війни

Російська економіка втратить здатність забезпечувати ведення агресивної війни в Україні вже за три місяці. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю USA Today.

«Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєнь та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій ланцюжок військового командування. Якщо цієї весни російські військові не досягнуть своїх цілей, у них не буде військових засобів», – сказав Буданов, повідомляє у Telegram ГУР Міноборони України.

Розвідник також передбачив, що Україна і Росія зійдуться «цієї весни у вирішальній битві, і ця битва стане останньою перед закінченням війни». Він не надав жодних конкретних доказів на підтримку своїх тверджень, пише USA Today.

«Водночас прогноз Буданова узгоджується з одностайною думкою незалежних військових аналітиків про те, що наразі Росії не вистачає боєприпасів, військового постачання та достатньої кількості кваліфікованих, організованих та мотивованих солдатів, щоб досягти значного прогресу у боротьбі з українськими оборонними лініями на сході України, де тривають найзапекліші бої», – зазначається в публікації.

Як зауважує видання, прогноз Буданова прозвучав на тлі значної невизначеності щодо того, як виглядатиме наступна фаза війни.

«Протягом кількох тижнів українські офіційні особи сигналізували, що Росія планує новий великий наступ, присвячений роковинам її вторгнення в Україну 24 лютого. Новий помітний наступ ще не матеріалізувався», – повідомляють журналісти.

Зауважимо, що раніше Буданов заявив, що у Росії вичерпується запас ракет, через що збільшується часовий проміжок між ракетними ударами РФ по Україні.