У Верещиці за 7,8 млн грн збудують еколого-просвітницький візит-центр

Візуалізація візит-центру у Верещиці

У Яворівському національному природному парку збудують еколого-просвітницький візит-центр. 2 листопада керівництво парку підписало договір на це будівництво за з корпорацією будівельних підприємств «Карпатбуд». Про це повідомило видання «Наші гроші. Львів», посилаючись на інформацію з порталу публічних закупівель Prozorro.

Еколого-просвітницький візит-центр обійдеться у 7,8 млн грн. Його побудують на території бази відпочинку «Верещиця». У ньому буде конференц-зал, їдальня, виставковий зал та бібліотека. Споруда буде побудована з дотриманням екологічних технологій оснащена сонячними батареями.

Також угодою передбачено облаштування п’яти пунктів відпочинку та станцій технічного обслуговування велосипедистів на веломаршруті, що пролягає через національний парк.

Візуалізація проекту

Більшість коштів на це будівництво надає Європейський Союз в рамках грантової програми транскордонної співпраці «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020» в галузі збереження природної та історико-культурної спадщини.

Візит-центр планували збудувати ще рік тому. Однак тендер вдалося провести лише зараз.

Засновниками корпорації «Карпатбуд» є низка інших фірм: ПП «Зодчий 2010» (71,5% статутного капіталу), ТОВ «Карпабуд–Ікс» (14,1%), ТОВ «Карпатбудстиль» (14,08%), бенефіціарним власником вказано Юрія Карвацького.

Впродовж 2018 року компанія одержала 11 держпідрядів на 222 млн грн, усі у Львівській області.

Єдиним конкурентом «Карпатбуду» виступило приватне підприємство «Валенс груп» із пропозицією на 22 тис. грн дорожчою.

Яворівський національний природний парк створили у 1998 році на території Яворівського району на Львівщині. Площа парку – понад 7,1 га.