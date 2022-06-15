Тест на драгері виявив у водія 3,05 проміле у крові

У Винниках поліцейські охорони затримали водія автомобіля з перевищенням вмісту алкоголю у крові в 15 разів, що вважається критичним станом. Інцидент трапився у вівторок, 14 лютого, в місті Винники, повідомили у поліції охорони Львівської області.

Наряд реагування поліції охорони Львівщини помітив автомобіль ВАЗ-2101, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Поліцейські охорони зупинили машину. Поліцейські помітили у водія ознаки сильного алкогольного сп'яніння: нечітка мова, порушення координації рухів та різкий запах алкоголю.

Поліцейські охорони одразу викликали наряд патрульної поліції, які своєю чергою перевірили затриманого на стан алкогольного сп’яніння. Тест на драгері показав 3,05 проміле, що в 15 разів перевищує допустиму норму, вважається критичним станом і алкогольним отруєнням.

На п’яного водія оформили протокол за ст. 130 КУпАП. Очевидно, тепер йому загрожує штраф 17 000 гривень й позбавлення прав на рік.