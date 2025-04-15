Вибухівку заклали у термоси і додатково начинили їх шурупами

Контррозвідка СБУ запобігла серії вибухів у Вінниці. Як повідомила спецслужба у вівторок, 15 квітня, затримали трьох агентів російської воєнної розвідки, які готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції.



За даними СБУ, у Вінниці затримали агентурну групу російського ГРУ, яка готувала два вибухи у місті. Спочатку агенти мали закласти саморобний вибуховий пристрій під авто українського воїна.

«Для активації СВП російські спецслужбісти планували зробити виклик на мобільний телефон, яким було споряджено вибухівку», – йдеться у повідомленні.



Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали виконавців замовлення росіян, коли вони облаштовували приховану камеру біля місця запланованого підриву. Зрадницями виявилися дві безробітні мешканки Київщини. Вони прибути до Вінниці та за гроші росіян орендували квартиру. Згодом жінки отримали геолокацію схрону та забрали звідти вибухівку.

Виготовленням СВП займався 33-річний місцевий житель. Він за інструкцією окупантів заклав вибухову речовину у термоси і додатково начинив їх шурупами. У разі підриву військового авто з бійцем агентки мали готувати новий теракт біля будівлі місцевого райвідділу поліції.

«Під час обшуку у затриманих вилучено два СВП та мобільні телефони з доказами співпраці з російським ГРУ», – додають у повідомленні.

Наразі слідчі повідомили їм про підозру за державну зраду. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 квітня на Дніпропетровщині СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у Кам’янському. Жінку, яка самостійно виготовила вибухівку, росіяни планували вбити під час теракту