У Японії олімпійській чемпіонці зі софтболу Міу Гото вручать нову золоту медаль після того, як мер її рідного міста Нагоя покусав її нагороду. Про це інформує «ВВС Україна».

Як повідомляється, мер Такаші Кавамура обурив громадськість після того, як на зустрічі зі спортсменкою вкусив її золоту медаль. Чиновник зняв маску і засунув край медалі до рота, стиснувши її зубами. Імовірно, що таким чином він намагався повторити традицію олімпійських чемпіонів, коли під час вручення нагороди вони ніби надкушують медалі.

Такий вчинок обурив громадськість. На дії мера у його місті подали 7 тис. скарг. Чиновника звинуватили в ігноруванні карантинних обмежень і неповазі до спортсменки. Користувачі соцмереж обурено писали, що це було негігієнічно. Хештег «Медаль з мікробами» навіть став трендом у японських соцмережах.

Пізніше 72-річний мер вибачився і сказав, що заплатить за заміну.

Натомість представники Міжнародного олімпійського комітету заявили, що медаль дівчини замінять. У заяві організаторів Олімпіади йдеться, що вони домовилися з Міу Гото про заміну медалі.

А у Twitter Олімпіади з'явилося повідомлення: «Ми хочемо офіційно заявити – медалі Токіо 2020 неїстівні».

We just want to officially confirm that the #Tokyo2020 medals are not edible!



Our medals are made from material recycled from electronic devices donated by the Japanese public.



So, you don't have to bite them... but we know you still will #UnitedByEmotion