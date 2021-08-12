Хештег «Медаль з мікробами» навіть став трендом у японських соцмережах

У Японії олімпійській чемпіонці зі софтболу Міу Гото вручать нову золоту медаль після того, як мер її рідного міста Нагоя покусав її нагороду. Про це інформує «ВВС Україна».

Як повідомляється, мер Такаші Кавамура обурив громадськість після того, як на зустрічі зі спортсменкою вкусив її золоту медаль. Чиновник зняв маску і засунув край медалі до рота, стиснувши її зубами. Імовірно, що таким чином він намагався повторити традицію олімпійських чемпіонів, коли під час вручення нагороди вони ніби надкушують медалі.

Такий вчинок обурив громадськість. На дії мера у його місті подали 7 тис. скарг. Чиновника звинуватили в ігноруванні карантинних обмежень і неповазі до спортсменки. Користувачі соцмереж обурено писали, що це було негігієнічно. Хештег «Медаль з мікробами» навіть став трендом у японських соцмережах.

Пізніше 72-річний мер вибачився і сказав, що заплатить за заміну.

Натомість представники Міжнародного олімпійського комітету заявили, що медаль дівчини замінять. У заяві організаторів Олімпіади йдеться, що вони домовилися з Міу Гото про заміну медалі.

А у Twitter Олімпіади з'явилося повідомлення: «Ми хочемо офіційно заявити – медалі Токіо 2020 неїстівні».

We just want to officially confirm that the #Tokyo2020 medals are not edible!



Our medals are made from material recycled from electronic devices donated by the Japanese public.



So, you don't have to bite them... but we know you still will #UnitedByEmotion — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 25, 2021

Компанія Toyota, власники команди, за яку грає спортсменка, засудила цей вчинок, назвавши його «недоречним» і «надзвичайно жалюгідним».

Нагадаємо, що Олімпійські ігри у Токіо тривали з 23 липня по 8 серпня. Ця Олімпіада мала відбутися рік тому, у 2020. Але через пандемію її проведення перенесли. А от назву змінювати не стали.

На церемонії закриття Ігор не було глядачів. Натомість були лише представники міжнародного та національних олімпійських комітетів, журналісти та спонсори. Наступна Олімпіада має пройти у 2024 році в Парижі.

Українські спортсмени здобули на цих Іграх 19 медалей – одна золота, 6 срібних та 12 бронзових. Про те, чим нам запам’ятається Олімпіада-2020, читайте в нашому матеріалі.