Стан госпіталізованих середнього ступеня важкості

На Прикарпатті до інфекційного відділення Яремчанської лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовали трьох відпочивальників, які перебували на місцевій базі відпочинку «Дарка». Про це у середу, 28 липня, повідомили в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

За інформацією чергового лікаря Яремчанської лікарні, хворих госпіталізували у вівторок, 27 липня близько 20:00. «Було госпіталізовано трьох людей: 2012, 2005 та 2003 року народження, які перебували на базі відпочинку «Дарка» в місті Яремче Надвірнянського району. Стан осіб середнього ступеня важкості. Обставини та причина отруєння уточнюються. Подія сталася в Яремче під час відпочинку 25 липня», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Додамо, що у четвер, 22 липня, на Прикарпатті 16 дітей і двох дорослих госпіталізували через отруєння із спортивного табору на базі готелю «Таємниця Карпат» в селі Яблуниця Поляницької ОТГ. Виявилось, що готель не мав права приймати дітей і жодних перевірок перед заїздом не проходив.

Тижнем раніше у у п'ятницю, 16 липня, прес-служба головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомила, що п'ятеро підлітків з діагнозом харчове отруєння потрапили до інфекційного відділення Яремчанської центральної районної лікарні. Усі вони відпочивали в закладі оздоровлення та відпочинку «Делюкс» в селі Татарів Надвірнянського району. Попередній діагноз потерпілих – харчове отруєння.