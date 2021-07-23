Готель, що приймав табір без документів і порушив десятки санітарних норм

В Івано-Франківській області 16 дітей і двох дорослих госпіталізували через отруєння із спортивного табору на базі готелю «Таємниця Карпат» в селі Яблуниця Поляницької ОТГ. Виявилось, що готель не мав права приймати дітей і жодних перевірок перед заїздом не проходив. Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області.

Повідомлення про отруєння надійшло у четвер, 22 липня, о 15:30. Зранку 23 липня в лікарні Яремча і Надвірної з діагнозом «гострий гастроентерит» госпіталізували 16 дітей і двох дорослих. Вік госпіталізованих дітей становить від 6 до 16 років. Постраждалі мали підвищену температуру, болі в животі, блювоту та інші ознаки отруєння. У Держпродспоживслужбі зазначають, що зараз госпіталізовані перебувають у задовільному стані.

Усього до табору на базі готелю «Таємниця Карпат» приїхали 215 дітей – вихованців спортивних секцій віком від 6 до 16 років, 22 батьків та 11 тренерів із Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької і Київської областей.

Епідрозслідування, що розпочали напередодні, виявило, що готель «Таємниця Карпат» не входить до обласної мережі закладів відпочинку та оздоровлення дітей і не проходив перевірку готовності для заїзду дітей. Відповідно, документів, що дозволяють проводити табір, він не має. Так само діти, які приїхали, не мали медичних довідок, а місцева влада не знала про їх заїзд.

Також Держпродспоживслужба виявила ще 60 порушень, серед яких, зокрема:

відсутність маршруту постачання продуктів і погодженого із Держпродспоживслужбою примірно двотижневого меню;

невідповідність санітарним нормам окремих приміщень, що потребують ремонтних робіт (пошкоджені вікна і двері, тріщини на стінах і стелі тощо);

відсутність доброякісної питної води у відповідності до державних санітарних норм та гаряче водопостачання за графіком;

відсутність регулярного та якісного прибирання, зокрема вологого, та знезараження інвентарю для прибирання;

невідповідно обладнаний харчоблок і недотримання вимог зберігання продуктів тощо.

Окрім того, продукти, з яких готували у готелі, не мають документів якості, кухарі не мають медичних книжок, також відсутній медичний персонал. Прикметно, що про усунення порушень адміністрацію готелю попередили ще на початку липня, кажуть у Держпродспоживслужбі.

Наразі Держпродспоживслужба закрила готель на 10 днів для подальшого розслідування і почала перевірку усіх закладів дитячого відпочинку та оздоровлення в області, 20 з яких теж можуть не мати необхідних документів. А в поліції Івано-Франківської області повідомили, що розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм).

Сумські ЗМІ тим часом повідомляють із посиланням на тренера Володимира Багнета, який перебуває в «Таємниці Карпат», що діти почали хворіти ще раніше, зокрема, у його групі ознаки отруєння мали 8 дітей та їм допомогли аптечні ліки.

За словами начальника Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Романа Гурського, на заклад чекає штраф, що накладуть після завершення лабораторних досліджень, передає Укрінформ.

Додамо, що раніше готель «Таємниця Карпат» називався «Простоквашино». Його перейменували після пожежі, що сталась у 2018 році. Тоді на згарищі знайшли тіло чоловіка.