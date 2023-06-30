База, на якій виявлено нові об’єкти, розташована приблизно за 200 км від кордону з Україною

У Білорусі на території, яку, ймовірно, влада країни виділила для розміщення табору приватної військової компанії «Вагнер», з’явились декілька сотень наметів. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», яка проаналізувала супутникові знімки, отримані виданням BBC Verify.

Аналітики зазначають, що йдеться про колишню військову частину №61732 у селі Ціль Осиповицького району Могильовської області. За їхніми підрахунками, у наметах можуть розміститись близько 8 тис. людей.

«Чітко видно, що будівництво польового табору завершено. Нам удалося підрахувати, що на фото близько 298 наметів. Помітно, що це намети М-30, у яких у середньому може бути по 30 людей. Таким чином, обладнано місця для 8940 людей», — йдеться у повідомленні.

При цьому «Беларускі Гаюн» звертає увагу на те, що не всі намети є житловими.

«Там також мають бути місця для господарських потреб: туалети, душові, столові тощо. Таким чином, можна впевнено сказати, що табір розбитий для близько 8000 людей», — зазначається в дописі.

Окрім того, на знімку помітні також обладнані укріплення у північній частині колишньої військової частини, підкреслюють аналітики. При цьому будь-якої будівельної чи військової техніки на знімку не помічено.

Про те, що на базі під Осиповичами терміново будують табір для найманців із ПВК «Вагнер», першим цього тижня повідомило місцевих жителів російське незалежне видання на еміграції «Верстка». Офіційних підтверджень чи достовірних свідчень того, що до цього нового табору переберуться саме «вагнерівці», поки що немає.

Водночас як пише «Суспільне» з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняк, «у ГУР поки нема такої інформації».

«Поки що ми такої інформації не маємо, але безумовно моніторимо все, що відбувається на території Білорусі. Тобто, якщо щось з'явиться, воєнна розвідка безумовно це знатиме», – сказав Черняк.

На запитання чи можна вважати інформацію про будівництво таборів у Білорусі для «вагнерівців» фейком, представник ГУР МО відповів, що «вони вивчають це питання, але на сьогодні не можуть підтвердити цю інформацію».

За офіційною версією Кремля та білоруського лідера Аляксандра Лукашенка, після спроби заколоту 24 червня охочим найманцям із ПВК «Вагнер» буде дозволено перебратися до Білорусі. Туди ж мав виїхати і засновник ПВК Євгеній Прігожин, але достовірних відомостей, де він зараз перебуває, немає.

База, на якій виявлено нові об’єкти, розташована приблизно за 20 км від містечка Осиповичі, приблизно за 100 км на південний схід від Мінська і приблизно за 200 км по прямій від українського кордону.

Через загрозу «вагнерівців» у Білорусі на Ставці у Зеленського вирішили посилити північний кордон.