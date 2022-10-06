Розкопки відбувалися на території заповідника і в довколишніх селах

В історико-культурному заповіднику «Давній Пліснеськ» у Золочівському районі на Львівщині завершився сьомий польовий сезон. Під час археологічної експедиції вчені знайшли житло XI ст., рештки кам’яних фундаментних кладок, фрагменти керамічного посуду різних періодів, вироби з кісток, каменю та залишки середньовічної зброї.

Загальна площа археологічних досліджень – 400 м2.

«На території заповідника дослідили 11 нерухомих об’єктів: 7 з них – це житлово-господарська забудова, ще чотири – об’єкти мілітарного призначення. Загалом вдалося виявити 302 музейні предмети. Також спільно з «Рятівною археологічною службою» досліджували територію Підгорецького монастиря. Тут вивчали 7 об’єктів, серед яких господарські ями, житла XI ст. і рештки двох кам’яних фундаментних кладок. У процесі досліджень віднайшли ще 310 музейних експонатів», — повідомили у департаменті архітектури та містобудування ЛОДА.

Директор заповідника Володимир Шелеп уточнив ZAXID.NET, що 612 виявлених під час розкопок музейних експонатів – це уламки посуду, металеві елементи. Унікальних речей вдалося знайти до 50 – вістря стріл, бронзові кільця, хрестик. Мілітарні об’єкти – це оборонна лінія, траншеї, недобудовані оборонні лінії, контрфорси між валами.

«Ми виявили два житла, одне розкопали повністю. Це житло XI ст, в якому всередині був нижній жорновий камінь. Це є свідченням того, що люди поспіхом втікали, верхній камінь забрали з собою, бо він цінніший. Ним мололи збіжжя. Біля житла виявили господарські ями X-XII ст. Видно, що це був комплекс: 2-3 житла, господарські будівлі і ями», – пояснив ZAXID.NET Володимир Шелеп.

Дослідники також провели археологічні розвідки та виявили нову археологічну пам’ятку у с. Боратин. Це нове поселення, які часто виявляють в околицях заповідника.

Одну з ділянок скансена пристосували під бортництво – промисел, яким займалися слов’яни. Там відтворили три борті (найпростіші вулики), дві колоди-заготовки для бортей та стебник (місце для зберігання бортей взимку). Город засіяли просом. А для дітей у Пліснеську створили «археологічну пісочницю».

На території заповідника відтворили борті

Нагадаємо, торік на території заповідника реконструювали автентичне слов’янське житло Х століття, в якому відтворили побут давніх слов’ян.

Пліснеське городище – одне із найбільших в межах України давньослов’янське та давньоруське поселення. Від VII ст. цю територію населяли слов’янські племена карпатських хорватів, їх у Х ст. завоював князь Володимир Великий. Місто на деякий час занепало, а потім пережило свій розквіт уже в складі Київської Русі, аж доки його не спалили монголи у XIII столітті. У скансені відтворюють саме слов’янський період. Як древнє місто виглядало в час свого розквіту, можна переглянути за допомогою 3D-реконструкції.