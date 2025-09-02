Ця комаха вимирає через забруднення річок та озер

У природному заповіднику «Медобори» на Тернопільщині вперше виявили рідкісну комаху. Це бабка, яка називається дідок рогатий і занесена до Червоної книги України. Комаха вимирає через зміни клімату і забруднення водойм.

Про цікаву знахідку повідомили на сторінці природного заповідника «Медобори» у фейсбуці. Комаху зафіксували та сфотографували, а потім ці матеріали надіслали на дослідження науковцям.

«Визначення виду підтвердили українські та європейські науковці в iNaturalist. Дідок рогатий або ж Ophiogomphus cecilia охороняється в Європі та занесений до Червоної книги України як вразливий. Вид зареєстрований у Західному лісостепу, Прикарпатті, Карпатах та в Закарпатській низовині. Дуже рідкісній вид, зустрічаються лише поодинокі особини», – йдеться у повідомленні.

Комаха має оливково-зелене забарвлення з чорними кільцями на черевці й жовті ділянки на крилах. На голові бабка має два вирости, які нагадують роги. Передній край крил інтенсивно-жовтого кольору, в основі задніх крил є трикутна жовта пляма. Її довжина становить 50–58 мм.

Бабка – рідкісна, адже зникає через зміни гідрологічного режиму річок та забруднення водойм.