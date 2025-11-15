Ребров і Ко більше не мають права на помилку

У неділю, 16 листопада, збірна України у вирішальному матчі відбірного турніру ЧС-2026 зустрінеться з Ісландією. Гра відбудеться у Варшаві (Польща) на стадіоні «Легія» і розпочнеться о 19:00 за київським часом. Обслуговувати матч буде англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором. За VAR відповідатиме Стюарт Аттуел.

Де дивитися матч Франція – Україна онлайн

Трансляцію гри ексклюзивно покаже MEGOGO на своїй платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK N+S», а також безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Поєдинок Україна – Ісландія прокоментують Вадим Шевякін та Сергій Лук’яненко, які працюватимуть безпосередньо з арени у Варшаві. О 17:30 розпочнеться передматчева студія з ведучим Віталієм Кравченком. Запрошеними експертами стануть колишні гравці національної команди Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

Загалом українці та ісландці на рівні національних збірних зустрічалися між собою шість разів. Наша команда має три перемоги, ісландці – одну, ще дві зустрічі завершилися унічию. Різниця м'ячів на користь «синьо-жовтих» – 10:6.

Після 5-х турів збірна України у квартеті D посідає третю сходинку, маючи у своєму доробку 7 очок. Стільки з в Ісландії, але скандинави випереджають нас завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

Згідно з розкладами у нашій групі Франція після перемоги над Україною (4:0) достроково завоювала пряму путівку на Мундіаль. Щоб опинитися на другому місці, яке дає право зіграти в стикових матчах відбору ЧС, підопічним Сергія Реброва потрібна лише перемога.