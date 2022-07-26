За словами прем'єр-міністра України, наразі триває підготовка до «найскладнішої зими в історії України»

Кабінет міністрів України звернувся до уряду США із проханням надати «газовий ленд-ліз» для стабільного проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі «газового ленд-лізу» для стабільного проходження опалювального сезону», – зазначив він.

За словами прем'єр-міністра, підготовка до найскладнішої зими в історії України триває.

«В цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв», – наголосив Шмигаль.

До початку зими в газових сховищах України планують накопичити від 15 до 19 млрд кубометрів газу, наразі запаси складають 11 млрд кубів.

Зазначимо, що раніше «Європейська правда» з посиланням на видання Foreign Policy інформувало, що керівники енергетики України пропонують Вашингтону та іншим західним столицям цілу низку можливих рішень, що дозволяють забезпечити постачання на майбутню зиму та збільшити внутрішнє виробництво.

Пропозиції передбачають забезпечення міжнародного фінансування для купівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів постачання та можливу угоду про ленд-ліз з Вашингтоном для імпорту американського зрідженого природного газу.

Відомо, що Україні потрібне фінансування у розмірі 8 млрд доларів для фінансування імпорту 6 мільярдів кубометрів газу до зими.

За планом про ленд-ліз Україна хоче отримати близько 6 мільярдів кубометрів LNG, який доставлятиметься до Європи і потраплятиме в країну через трубопровід.

При цьому українська сторона планує розрахуватися із США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу.