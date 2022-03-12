Евакуація здійснюватиметься як автобусами від міської влади, так і на власному транспорті

Міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила про відкриття у суботу, 12 березня, гуманітарних коридорів для евакуації мирних мешканців з місць бойових дій та інтенсивних обстрілів російської армії.

Коридори відкриті як для евакуації, так і для доставки гуманітарного вантажу.

З міста Маріуполь Донецької області в Запоріжжя через населені пункти Мангуш – Бердянськ – Мелітополь – Василівка.

З міста Пологи Запорізької області в напрямку Запоріжжя: Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.

З міста Гостомель Київської області в місто Київ: Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білгородка – Київ.

Із селища Козаровичі (Вишгородський район) в місто Київ: Козаровичі – Лютиш – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ.

Із селища Микуличі в Київ: Микуличі – Немішаєве – Березова – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка, Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білгородка – Київ.

Із селища Андріївка київської області в місто Житомир: Андріївка – Липівка – Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква.

З міста Макарів Київської області в місто Житомир: Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глубочиця – Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква.

З міста Бородянка Київської області в місто Житомир: Бородянка – Пісковка – Малин – Радомишль – Житомир.

З міста Тростянець в напрямку міста Полтава: Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровенці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

З міста Суми в напрямку Полтави: Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровенці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

З міста Лебедин Сумської області в напрямку міста Полтава: Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровенці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Із міста Конотоп в напрямку Полтави: Конотоп – Шевченково – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Із селища Велика Писарівка на Сумщині в напрямку міста Полтава: Велика Писарівка – Ахтирка – Хухра – Котельва – Полтава.

Із селища Краснопілля в напрямку Полтави: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровенці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Евакуація здійснюватиметься як автобусами від міської влади, так і на власному транспорті.

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