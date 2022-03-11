«Укрзалізниця» опублікувала розклад евакуаційних рейсів на 12 березня
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«Укрзалізниця» опублікувала розклад евакуаційних поїздів, які заплановані на суботу, 12 березня. Згідно з оприлюдненим графіком, заплановані такі рейси:
Київ:
- 1:00 - ІС+ Дарниця - Харків
- 1:36 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.
- 1:36 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.
- 2:30 - №21/22 Трускавець - Харків-Пас.
- 3:42 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
- 4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчук
- 4:01 - №149/150 Чернівці - Полтава Півд
- 5:40 - №114/113 Львів - Лиман
- 5:40 - №142/141 Львів - Лиман
- 07:00 - ІС+ Дарниця - Дніпро
- 07:00 - ІС+ Дарниця - Львів
- 07:00 - ІС+ Дарниця - Харків
- 11:46 - №45/46 Ужгород - Краматорськ
- 13:09 - №114/113 Лиман - Львів
- 13:09 - №142/141 Лиман - Львів
- 14:07 - №749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 14:25 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський
- 14:25 - №757/758 Київ-Пас - Могилів-Подільський
- 15:02 - №55/56 Київ-Пас - Рахів
- 17:09 - №13/14 Київ-Пас - Солотвино
- 17:42 - №790/789 Київ-Пас - Кропивницький
- 17:42 - №792/791 Київ-Пас - Кременчук
- 18:30 - №81/82 Київ-Пас - Ужгород
- 19:06 - №43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ
- 19:13 - №67/68 Київ-Пас - Варшава
- 19:48 - №95/96 Київ-Пас - Рахів
- 20:12 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець
- 20:21 - №57/59 Київ-Пас - Ворохта
- 20:21 - №60/58 Київ-Пас - Чоп
- 21:07 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 21:08 - №29/30 Київ-Пас - Ужгород
- 21:15 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 21:22 - №98/97 Київ-Пас - Ковель
- 21:28 - №76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний
- 21:33 - №130/129 Кременчук - Ворохта
- 21:33 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці
- 21:50 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 21:50 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
- 22:22 - №7/8 Київ-Пас - Чернівці
- 22:27 - №45/46 Краматорськ - Ужгород
- 22:37 - №91/92 Київ-Пас - Львів
- 22:49 - №138/137 Хмельницький - Лиман
- 23:46 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький
Одеса:
- 14:15 - №25/26 Одеса-Головна - Рахів
- 18:13 - №78/77 Одеса-Головна - Ковель
- 18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль
- 19:20 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ
- 20:49 - №136/135 Одеса-Головна - Чернівці
- 21:31 - №12/11 Одеса-Головна - Львів
- 22:03 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 22:25 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.
Полтава:
- 5:53 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна
- 6:03 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ
- 6:03 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.
- 6:03 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.
- 7:27 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.
- 8:33 - №44593 Івано-Франківськ - Краматорськ
- 15:21 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці
- 17:20 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 17:20 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
- 23:20 - №44593 Краматорськ - Івано-Франківськ
- 23:42 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
- 23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницький
Харків:
- 3:46 - №114/113 Лиман - Львів
- 3:46 - №142/141 Лиман - Львів
- 5:40 - №114/113 Львів - Лиман
- 12:06 - №45/46 Краматорськ - Ужгород
- 14:00 - ІС+ Харків – Львів
- 15:09 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 15:09 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
- 19:27 - №795/796 Харків-Пас. - Дніпро
- 20:15 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
- 20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницький
- 21:08 - № 1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ
- 21:43 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
- 22:11 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна
Вінниця:
- 0:23 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
- 2:33 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький
- 3:52 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
- 4:32 - №49/50 Трускавець - Київ-Пас
- 9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницький
- 17:15 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський
- 19:38 - №138/137 Хмельницький - Лиман
- 23:14 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець
- 4:45 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
- 5:37 - №86/85 Львів - Запоріжжя-1
- 5:37 - №88/87 Ковель - Запоріжжя-1
- 6:23 - №795/796 Дніпро - Харків-Пас.
- 9:12 - № 5/6 Рахів - Запоріжжя-1
- 14:26 - №42/41 Дніпро - Трускавець
- 16:34 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів
- 17:49 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів
- 17:49 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель
- 23:11 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
Запоріжжя:
- 12:20 - №120/119 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:45 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів
- 16:05 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів
- 16:05 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель
- 21:38 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім анонсують:
Краматорськ:
- Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00
Харків:
- Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40
Дніпро:
- П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00
Кривий Ріг:
- Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00
- Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50
Одеса:
- Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32
Житомир:
- Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00
А цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 12 березня виглядатиме так:
Польща:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Угорщина:
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.
Словаччина:
- № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
- № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.
Румунія:Евакуаційний маршрут Одеса - Тульча о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30.
Хроніки опору. День шістнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET