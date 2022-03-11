Українка з дитиною йдуть на евакуаційний потяг, втікаючи від війни

«Укрзалізниця» опублікувала розклад евакуаційних поїздів, які заплановані на суботу, 12 березня. Згідно з оприлюдненим графіком, заплановані такі рейси:

Київ:

1:00 - ІС+ Дарниця - Харків

1:36 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.

1:36 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.

2:30 - №21/22 Трускавець - Харків-Пас.

3:42 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець

4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчук

4:01 - №149/150 Чернівці - Полтава Півд

5:40 - №114/113 Львів - Лиман

5:40 - №142/141 Львів - Лиман

07:00 - ІС+ Дарниця - Дніпро

07:00 - ІС+ Дарниця - Львів

07:00 - ІС+ Дарниця - Харків

11:46 - №45/46 Ужгород - Краматорськ

13:09 - №114/113 Лиман - Львів

13:09 - №142/141 Лиман - Львів

14:07 - №749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

14:25 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський

14:25 - №757/758 Київ-Пас - Могилів-Подільський

15:02 - №55/56 Київ-Пас - Рахів

17:09 - №13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 - №790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 - №792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 - №81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 - №43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ

19:13 - №67/68 Київ-Пас - Варшава

19:48 - №95/96 Київ-Пас - Рахів

20:12 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 - №57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 - №60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:08 - №29/30 Київ-Пас - Ужгород

21:15 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 - №98/97 Київ-Пас - Ковель

21:28 - №76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний

21:33 - №130/129 Кременчук - Ворохта

21:33 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці

21:50 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів

21:50 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород

22:22 - №7/8 Київ-Пас - Чернівці

22:27 - №45/46 Краматорськ - Ужгород

22:37 - №91/92 Київ-Пас - Львів

22:49 - №138/137 Хмельницький - Лиман

23:46 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький

Одеса:

14:15 - №25/26 Одеса-Головна - Рахів

18:13 - №78/77 Одеса-Головна - Ковель

18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль

19:20 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ

20:49 - №136/135 Одеса-Головна - Чернівці

21:31 - №12/11 Одеса-Головна - Львів

22:03 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.

Полтава:

5:53 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна

6:03 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ

6:03 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.

6:03 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.

7:27 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.

8:33 - №44593 Івано-Франківськ - Краматорськ

15:21 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці

17:20 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів

17:20 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород

23:20 - №44593 Краматорськ - Івано-Франківськ

23:42 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна

23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницький

Харків:

3:46 - №114/113 Лиман - Львів

3:46 - №142/141 Лиман - Львів

5:40 - №114/113 Львів - Лиман

12:06 - №45/46 Краматорськ - Ужгород

14:00 - ІС+ Харків – Львів

15:09 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів

15:09 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород

19:27 - №795/796 Харків-Пас. - Дніпро

20:15 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець

20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницький

21:08 - № 1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ

21:43 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна

22:11 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна

Вінниця:

0:23 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

2:33 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький

3:52 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

4:32 - №49/50 Трускавець - Київ-Пас

9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницький

17:15 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський

19:38 - №138/137 Хмельницький - Лиман

23:14 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець

4:45 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

5:37 - №86/85 Львів - Запоріжжя-1

5:37 - №88/87 Ковель - Запоріжжя-1

6:23 - №795/796 Дніпро - Харків-Пас.

9:12 - № 5/6 Рахів - Запоріжжя-1

14:26 - №42/41 Дніпро - Трускавець

16:34 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів

17:49 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів

17:49 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель

23:11 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Запоріжжя:

12:20 - №120/119 Запоріжжя-1 - Львів

14:45 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів

16:05 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів

16:05 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель

21:38 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім анонсують:

Краматорськ:

Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00

Харків:

Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Дніпро:

П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00

Кривий Ріг:

Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00

Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50

Одеса:

Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32

Житомир:

Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00

А цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 12 березня виглядатиме так:

Польща:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Угорщина:

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.

Словаччина:

№ 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;

№ 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

Румунія:Евакуаційний маршрут Одеса - Тульча о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30.

Хроніки опору. День шістнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET