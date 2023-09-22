Європейський Союз передав Україні черговий макрофінансовий транш на 1,5 млрд євро. Про це повідомив у п'ятницю, 22 вересня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро від Євросоюзу. Загалом бюджетна підтримка ЄС України у 2023 році вже становить 13,5 млрд євро», – повідомив український прем'єр.

За його словами, загальна підтримка Євросоюзу України склала приблизно 70 млрд євро з початку повномасштабного вторгнення. Попередній транш відбувся місяць тому.

Євросоюз регулярно виділяє частину запланованого бюджету на макрофінансову допомогу Україні. Попередній транш відбувся 22 серпня 2023 року.

Зазначимо, транш надається у вигляді кредиту під вигідний відсоток для України. Загалом на 2023 рік розраховано макротраншів на 18 млрд євро. Кошти виділятимуться на відбудову інфраструктури та на підтримку державних послуг.