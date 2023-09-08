Пентагон оголосив про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном для танків Abrams

У Єврокомісії нагадали про ядерний шантаж і «голодні ігри» Кремля у відповідь на питання про те, чи не стурбований Брюссель наданням Україні снарядів зі збідненим ураном. Про це повідомила «Європейська правда».

На щоденному брифінгу Єврокомісії журналісти попросили прокоментувати рішення Вашингтона про надання Україні снарядів зі збідненим ураном. Речник із зовнішньополітичних питань Петер Стано нагадав, що Україна обороняється від збройної агресії Росії і бореться за своє виживання.

«Я б не турбувався про те, що союзники України надають Україні, щоб допомогти їй захищатися. Я би турбувався про ядерну карту, яку Путін розігрує, насамперед на ЗАЕС, розмістивши там військових та зброю. Я переймався б тим, що Росія використовує їжу як зброю … завдаючи ударів по інфраструктурі українських річкових портів, щоб ще більш ускладнити світову продовольчу ситуацію і підігріти ціни, щоб він збагачувався за рахунок цього», – заявив Стано.

Петер Стано також нагадав, що Росія вирішила розмістити свою ядерну зброю у Білорусі.

«От за це справді треба турбуватися. А що стосується військової допомоги, яку союзники надають Україні, то головна мета – щоб Україна перемогла у своїй легітимній оборонній боротьбі за виживання», – підкреслив речник.

Нагадаємо, 6 вересня міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 175 млн доларів, до якого вперше ввійдуть боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams.

Збіднений уран – це побічний продукт виробництва ядерного палива. Як повідомляє МАГАТЕ, це метал з високою щільністю і твердістю, як вольфрам. Він на 70% перевищує щільність свинцю, який використовується у традиційних боєприпасах. Саме через високу щільність його використовують у військових цілях, зокрема у бронебійних танкових снарядах.

По суті ці боєприпаси не вибухають, але пробивають броню танка під час стрільби. Ці снаряди дозволять Україні вражати російські танки з будь-якої позиції, навіть там, де броня найтовща. Внаслідок пробивання снарядом броні танка, всередині машини загоряється боєкомплект і пальне.