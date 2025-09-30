Європейська комісія домовилася з Україною про виділення 2 млрд євро на виробництво дронів

Європейська комісія допоможе посилити оборонні можливості та розвивати високі технології в Україні. Для цього ЄС виділяє 2 млрд євро на виробництво дронів. Про це у вівторок, 30 вересня, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Якщо ми й далі вважаємо, що Україна – це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро», – повідомила фон дер Ляєн.

За словами президентки Єврокомісії, ці гроші допоможуть Україні посилити власні оборонні можливості та одночасно розвивати високі технології, корисні для Євросоюзу

«Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології», – додала вона.

Нагадаємо, у вересні Україна почала формувати новий рід військ – безпілотних систем протиповітряної оборони. Завдання безпілотних систем ППО буде полягати у посиленні оборони тилових об’єктів. Йдеться зокрема про населені пункти та критичну інфраструктуру.