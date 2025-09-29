Українські військові навчатимуть данських колег протидіяти безпілотникам

У Данії розпочались спільні з Україною військові навчання «Крила оборони». Українські військові навчатимуть данських колег протидіяти ударним безпілотникам. Про це у понеділок, 29 вересня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як повідомили у Генштабі, навчання розпочались на тлі польотів невстановлених дронів над військовими об’єктами Данії. Українські військові підтримують данських колег у боротьбі з загрозою та поділяться навичками.

«Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що за даними данського телеканалу TV2, командування Збройних сил Данії оголосило часткову мобілізацію резервістів. Причиною стали нещодавно зафіксовані польоти невстановлених дронів над військовими об’єктами країни. За даними мовника, наразі кілька сотень данських резервістів отримали розпорядження про мобілізацію.

Нагадаємо, минулого тижня Данія, Литва, Швеція та Фінляндія повідомили про фіксацію невстановлених дронів у своїх повітряних просторах. Зокрема, у Данії та Швеції дрони пролетіли біля військових об'єктів.