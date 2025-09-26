Для нового роду військ вже сформували командування

Україна почала формувати новий рід військ – безпілотних систем протиповітряної оборони. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на пресконференції, передає «Мілітарний».

За словами Сирського, новий рід військ, який буде у складі Повітряних сил, має доповнити сили ППО – тактичну авіацію та зенітні ракетні війська. Завдання безпілотних систем ППО буде полягати у посиленні оборони тилових об’єктів. Йдеться зокрема про населені пункти та критичну інфраструктуру.

Зазначається, що для нового роду військ вже сформоване командування. Також триває розгортання підрозділів, які оснащені дронами-перехоплювачами – вони будуть протидіяти ворожим далекобійним дронам типу Shahed

«Ми вже їх застосовуємо, збільшуємо кількість радіолокаційних станцій, нарощуємо чисельність, проводимо підготовку персоналу. Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати», – повідомив Сирський.

За словами головнокомандувача, зенітні дрони українського та іноземного виробництва мають 70% і більше ефективності у знищенні російських ударних безпілотників.