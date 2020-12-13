Україна до 2030 року планує скоротити викиди парникових газів на 58-64% у всіх секторах економіки в порівнянні з 1990 роком, повідомив президент Володимир Зеленський. А загалом, за його словами, довгостроковою метою України є досягнення вуглецевої нейтральності.

Як розповів Зеленський під час Міжнародного саміту кліматичних амбіцій, який цьогоріч проходив онлайн, крім нових зобов’язань за Паризькою кліматичною угодою, Україна також працює над удосконаленням механізмів державної фінансової підтримки кліматичної політики.

«Україна також прагне узгоджувати свою кліматичну політику та законодавство із Європейським зеленим курсом. Ми активізуємо співпрацю з ЄС у сферах енергоефективності, розвитку водневої енергетики та відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектору та розбудови національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів», – сказав президент.

Також, за словами голови держави, триває процес перегляду енергетичної стратегії України, що передбачає розвиток відновлюваної енергетики, поступову заміну викопних видів палива, зокрема вугілля.

Міжнародний саміт кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit) – 2020 присвячений п'ятій річниці Паризької кліматичної угоди та підготовці до наступної кліматичної Конференції ООН зі зміни клімату, яка відбудеться у шотландському Глазго в листопаді 2021 року.

На саміті головували прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, президент Чилі Себастьян Піньєра та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.