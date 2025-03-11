Україна, Польща і Словаччина домовились про спільний економічний розвиток Карпат
В програмі «Карпатська ініціатива» від України беруть участь Львівщина і Закарпаття
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У вівторок, 11 березня, в словацькому Пряшеві відбулося перше установче засідання українсько-польсько-словацької «Карпатської ініціативи». Це програма, що спрямована на регіональну інтеграцію та економічний розвиток Карпатського регіону, повідомляє Міністерство розвитку територій.
«Карпатська ініціатива» передбачає, що Польща і Словаччина допомагатимуть Україні у відновленні та в економічному розвитку.
Від України в ініціативі беруть участь Львівська і Закарпатська області, від Словаччини – Кошицький і Пряшівський самоврядні краї, від Польщі – Підкарпатське воєводство.
Що передбачає «Карпатська ініціатива»
Основні напрями роботи ініціативи такі:
- розвиток та модернізація транспортних коридорів, що з'єднують Словаччину, Польщу та Україну;
- створення економічних зон для підтримки місцевого бізнесу та залучення інвестицій, стимулювання інновацій та просування державно-приватного партнерства;
- реалізація проєктів, спрямованих на задоволення нагальних потреб громад в Україні, постраждалих від російської агресії, підтримка культурних зв'язків та освітніх програм.
Під час засідання, як повідомляє пресслужба Закарпатської обласної ради, створили чотири робочі групи: «Ведення бізнесу в Карпатському регіоні», «Освіта для розвитку Карпат», «Транскордонне співробітництво в Карпатах: механізми, фінансування та функціональні регіони», «Фінансування ЄС для транскордонного розвитку».
Довідково. «Карпатська ініціатива» започаткована за пропозицією Словаччини і анонсована під час 6-го засідання українсько-словацької змішаної комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва у листопаді 2024 року.
«Карпатську ініціативу» підтримають з фондів ЄС та інших міжнародних фінансових механізмів. Також залучатимуться інвестиції приватного сектору.