Україна повернула п’ятьох пацієнтів, які перебували в Білорусі на лікуванні. Вони не могли звідти повернутися через припинення авісполучення після затримання в Мінську білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Про це повідомив глава МЗС України Дитро Кулеба в неділю, 13 червня.

З його слів, до нього звернулася мешканка Черкас, яка повідомила, що її чоловіку потрібна допомога. Він перебував в Мінську після пересадки нирок та не знав як повернутися до України.

«І коли Андрій був готовий до подорожі, ми повернули його додому. Я вдячний Посольству України в Республіці Білорусь за якісно зроблену роботу у цьому та багатьох інших випадках з організації необхідних дозволів для прикордонників, медиків та всіх державних установ. Окрема подяка Черкаській ОДА за допомогу в організації реанімобіля», – написав він.

Він додав, що наразі додому повернули п’ятьох українців, які лікувалися в Білорусі. Наразі поверенння очікує ще одна пацієнтка.

«Ми готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне щойно вона вирішить, коли саме хоче повертатися», – заявив він.

Україна припинила авісполучення з Білоруссю 26 травня – після примусової посадки літака Ryanair та затримання в Мінську білоруського опозиціонера та співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

За даними МЗС України 26 українців в Білорусі отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), іще 4 українці проходять обстеження. МОЗ та МЗС в спільній заяві тоді зазначали, що працюють над логістичними питаннями щодо їхнього поверення.