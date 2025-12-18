Кабмін підтримав низку законопроєктів для приєднання України до SEPA
Після приєднання до Єдиної зони платежів у євро українці зможуть робити перекази в євро швидше і за нижчими комісіями
Уряд схвалив пакет законопроєктів, які мають відкрити Україні шлях до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), повідомили у Міністерстві фінансів. Після приєднання до SEPA українці та бізнес зможуть здійснювати міжнародні перекази в євро швидше, за нижчими комісіями та за єдиними правилами з країнами ЄС.
Серед основних змін, які пропонують законопроєкти:
- Створення Реєстру банківських рахунків і індивідуальних сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме Мінфін. У ньому міститимуться лише базові дані — IBAN, ім’я власника та назва банку. Інформації про залишки коштів, рух грошей або вміст сейфів у реєстрі не буде.
- Збереження банківської таємниці: реєстр міститиме лише невелику частину інформації, визначеної законом.
- Обмежений доступ до реєстру матимуть лише уповноважені державні органи — і лише в межах розслідування серйозних злочинів.
- Запровадження реєстру кінцевих бенефіціарів трастів та подібних утворень для більшої прозорості фінансових потоків.
- Посилення захисту викривачів у сфері фінансового моніторингу та розширення переліку суб’єктів, які зобов’язані повідомляти про підозрілі фінансові операції.
- Посилення вимог до прозорості власників фінансових установ.
За оцінками Мінфіну, після приєднання до SEPA Україна щороку зможе економити 70 – 100 млн євро на міжнародних переказах. Для близько 120 тисяч малих і середніх підприємств, які працюють з ЄС, середня економія може скласти приблизно 4 тис. євро на рік на одну компанію.
У відомстві також зазначили, що нові правила допоможуть зменшити банківські комісії, пришвидшити транскордонні платежі та знизити корупційні ризики.
Ухвалені законопроєкти мають унормувати українське законодавство у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму у відповідність до вимог ЄС та стандартів FATF. Це одна з ключових умов євроінтеграції України.
Довідково. SEPA – це ініціатива Європейського Союзу, яка дозволяє здійснювати платежі в євро між країнами-учасницями так само просто, як внутрішні перекази.