Україна готується до входження в SEPA

Уряд схвалив пакет законопроєктів, які мають відкрити Україні шлях до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), повідомили у Міністерстві фінансів. Після приєднання до SEPA українці та бізнес зможуть здійснювати міжнародні перекази в євро швидше, за нижчими комісіями та за єдиними правилами з країнами ЄС.

Серед основних змін, які пропонують законопроєкти:

Створення Реєстру банківських рахунків і індивідуальних сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме Мінфін. У ньому міститимуться лише базові дані — IBAN, ім’я власника та назва банку. Інформації про залишки коштів, рух грошей або вміст сейфів у реєстрі не буде.

Збереження банківської таємниці: реєстр міститиме лише невелику частину інформації, визначеної законом.

Обмежений доступ до реєстру матимуть лише уповноважені державні органи — і лише в межах розслідування серйозних злочинів.

Запровадження реєстру кінцевих бенефіціарів трастів та подібних утворень для більшої прозорості фінансових потоків.

Посилення захисту викривачів у сфері фінансового моніторингу та розширення переліку суб’єктів, які зобов’язані повідомляти про підозрілі фінансові операції.

Посилення вимог до прозорості власників фінансових установ.

За оцінками Мінфіну, після приєднання до SEPA Україна щороку зможе економити 70 – 100 млн євро на міжнародних переказах. Для близько 120 тисяч малих і середніх підприємств, які працюють з ЄС, середня економія може скласти приблизно 4 тис. євро на рік на одну компанію.

У відомстві також зазначили, що нові правила допоможуть зменшити банківські комісії, пришвидшити транскордонні платежі та знизити корупційні ризики.

Ухвалені законопроєкти мають унормувати українське законодавство у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму у відповідність до вимог ЄС та стандартів FATF. Це одна з ключових умов євроінтеграції України.

Довідково. SEPA – це ініціатива Європейського Союзу, яка дозволяє здійснювати платежі в євро між країнами-учасницями так само просто, як внутрішні перекази.