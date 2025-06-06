«Синьо-жовті» зіграють останній поєдинок перед стартом на чемпіонаті Європи

У п'ятницю, 6 червня, збірна України U-21 у товариському матчі зустрінеться з однолітками з Іспанії. Поєдинок відбудеться в місті Алькоркон на арені «Санто Домінго Стедіум» і розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Обидві збірні ведуть підготовку до чемпіонату Європи. Іспанці потрапили у групу А, де зіграють зі збірними Словаччини, Італії та Румунії. Натомість Україна виступатиме у квартеті D, де її суперниками стануть збірні Фінляндії, Нідерландів і Данії.

Нагадаємо, поєдинок з іспанцями стане для команди Унаї Мельгоси останнім перед стартом на континентальній першості. У березні «синьо-жовті» провели два контрольні матчі, розписавши нічию зі збірною Словенії U-21 (1:1) і поступившись збірній Польщі U-21 (2:3). Напередодні українці зійшлись у спарингу з «Мурсією» U-21 і здобули перемогу з рахунком 4:0.

Іспанці ж у цьому році зіграли два контрольні матчі – спочатку розійшлись миром з Чехією U-21 (2:2), а потім поступилися Німеччині U-21 (1:3).

До слова, молодіжні збірні України та Іспанії зустрічались між собою 5 разів – тричі перемагали піренейці, а ще двічі була зафіксована нічия.

FAVBET фаворитом матчу вважає збірну Іспанії. На її перемогу дають 1,49, тоді як успіх України оцінюють в 5,60. Ціна нічиєї – 4,25. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,53, тоді як тотал менше 2,5 – 2,31.

Де дивитися товариський матч між Іспанією U-21 та Україною U-21

Матч покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK XL». Також гру можна буде переглянути на YouTube-каналі УАФ.