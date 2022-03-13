Володимир Зеленський заявив, що на зустріч президентів України та РФ очікують люди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація домовляється з російською про прямку зустріч обох президентів. Про це від повідомив під час свого відеозвернення вночі, 14 березня.

За словами президента, делегації ведуть перемовини онлайн щодня, а наступна зустріч обох делегацій відбудеться 14 березня.

«Щодо переговорів з Російською Федерацією. Щоденно у відеоформаті говорять представники делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди», – сказав президент.

Він додав, що очікує від переговорів дієвих гарантій миру та безпеки для України.

Нагадаємо, що офіційні переговори між Україною та Росією стосовно російського вторгнення розпочалися 28 лютого в Білорусі. Після другого етапу 3 березня делегації змогли домовитись лише про створення гуманітарних коридорів у містах, де ведуть найжорсткіші бої.

3 березня, під час прес-конференції для іноземних ЗМІ Володимр Зеленський заявив, що готовий напряму поговорити з Владіміром Путіним стосовно припинення бойових дій. Однак Путін від прямих переговорів відмовився.

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