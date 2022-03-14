Україна та Росія призупинили перемовини до вівторка, 15 березня. Про це повідомив радник голови Офісу президента та член української делегації Михайло Подоляк.

«У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають», – написав він у Twitter.

Четвертий тур переговорів відбувався в онлайн-форматі. За словами Михайла Подоляка, українська сторона не змінює своїх позицій – це вимоги миру, негайного припинення вогню, відведення всіх російських військ: «І лише потім ми можемо говорити про якісь сусідські відносини і політичні врегулювання».

Михайло Подоляк також додав, що комунікація йде важко, оскільки Україна та Росія мають різні політичні системи: «Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов’язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства».

Нагадаємо, що перші три раунди переговорів відбувалися на території Білорусі 28 лютого, 2 та 7 березня. Під час них було домовлено, зокрема, про створення гуманітарних коридорів до міст, де найскладніша ситуація – Маріуполь, Волноваха, міста та села Сумської, Київської, Харківської областей. Попри домовленості російська сторона часто порушувала режим тиші, від чого найбільше зараз страждає Маріуполь, де вже загинули понад дві тисячі мирних мешканців.

У відеозверненні, опублікованому в ніч з 13 до 14 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація домовляється з російською про пряму зустріч обох президентів.