З полону повернули 19 українців

У четвер, 21 квітня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернули 19 українців. Це вже шостий обмін за час повномасштабної війни.

«Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи двох офіцерів) та дев’ять цивільних», – повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

З її слів, цього разу серед звільнених українців є поранені, які врешті зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації. При цьому Ірина Верещук подякувала президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими.

Нагадаємо, днями Україна та Росія провели п’ятий обмін полоненими. Тоді з російського полону вдалося повернути 76 людей. Загалом за час повномасштабної війни з полону повернули 266 українців.