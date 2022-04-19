Україна і Росія у вівторок, 19 квітня, провели п’ятий обмін полоненими з часу повномасштабної війни між двома країнами, повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, Україна повернула з російського полону 60 військових, серед яких 10 офіцерів. Також, за її словами, з полону вдалося визволити 16 цивільних.

«Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей», – написала Верещук у Facebook.

Водночас вона не повідомила, скількох полонених отримала Росія.

Нагадаємо, у процесі четвертого обміну полоненими, який відбувся 14 квітня, звільнили 30 українців. Під час третього – 26, другого – 86, а під час першого – 29.

Крім того, деяких українців вдалося звільнити в рамках інших обмінних процесів, які не вважаються повноціннними обмінами полоненими. Загалом у полоні росіян ще перебувають 700 українських військових.