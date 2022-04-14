Із російського полону звільнили 30 українців, серед яких 8 цивільних. Про це у четвер, 14 квітня, повідомила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук.

Черговий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 14 квітня за наказом президента Володимира Зеленського. Загалом додому повернулися 30 українців.

«За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими.Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку», – повідомила Ірина Верещук.

Наразі не відомо, на кого з росіян обміняли українців та скільки росіян взяли участь у обміні.

Нагадаємо, що 14 квітня з російського полону також звільнили двох українських пілотів.