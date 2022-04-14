Звільнені з полону українські пілоти (ліворуч) разом із керівником розвідки Кирилом Будановим (праворуч)

Двох українських пілотів – Івана Пепеляшка та Олексія Чижа вдалося звільнити з російського полону, в який вони потрапили ще 8 березня в районі села Нова Басань у Чернігівській області. Головне управління розвідки Міноборони повідомило 14 квітня, що пілотів кілька разів перевози та утримували в різних місцях. Зрештою їх завезли у СІЗО в російське місто Курськ.

У Курському СІЗО Іван Пепеляшко та Олексій Чиж утримувалися в камері ще з вісьмома українськими офіцерами. За словами пілота Пепеляшко, у наших військових є серйозні поранення, але в СІЗО вони не отримують навіть елементарної медичної допомоги. «Хлопці тримаються, але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно», – цитує військового пілота ГУР.

Також росіяни продовжують виснажливі допити наших військових. За словами іншого пілота Олексія Чижа, кожен допит починався з путінської пропаганди. Росіяни наголошували, що Україну придумав Ленін. «Примушували нас записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини тіла, відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує», – розповів пілот Олексій Чиж.

Як повідомляє розвідка, російські офіцери навіть під час допитів визнавали при українських бійцях, що їхній «бліц-криг» провалився і поставлених цілей їм досягнути не вдалось. Водночас росіяни постійно повторювали, що хочуть звільнити Україну від нацистів.

Після повернення з полону пілотів Пепеляшка та Чижа госпіталізували у військовий шпиталь, там вони проходять лікування.