Також у полоні перебувають понад тисяча цивільних людей

У російському полоні наразі перебуває близько 700 українських військових та більше тисячі цивільних. Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє «Укрінформ».

«Більше тисячі цивільних в полоні у росіян, понад п'ятсот – це жінки. Ми не будемо обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей. Стосовно кількості полонених у нас приблизний паритет: у нас близько 700 їхніх військовополонених і у них близько 700 наших військових», – зазначила Верещук.

Вона додала, що росіяни повністю не дотримуються Женевської конвенції про поводження з полоненими. Головна мета українців в полоні – вижити.

Крім того, за словами Верещук, росіяни обмінюють полонених вибірково і не звертають увагу на подані українською стороною списки.

Нагадаємо, черговий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 14 квітня. Загалом додому повернулися 30 українців.